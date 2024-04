Il B-SUV elettrico più venduto in Italia nel 2024 in offerta con uno sconto di 6.300 €

Per tutto il mese di aprile è possibile acquistare il B-SUV elettrico più venduto in Italia in questo primo scorcio del 2024, ad un prezzo molto interessante. Stiamo parlando precisamente della Jeep Avenger, presentata da poche settimane anche nella versione 4xe.

Ebbene, due sono le promozioni attualmente attive, così come comunicato dal sito ufficiale Jeep. La prima riguarda l'acquisto in leasing dell'Avenger, è valevole fino al 30 di questo mese. Permette di portarsi a casa il B-SUV americano, gemello della nuova Alfa Romeo Milano svelata pochi giorni fa, nell'allestimento Longitude, a 33.100 euro invece che 39.400, quindi con uno sconto di ben 6.300 euro, compreso di Easy Wallbox.

La promo è valida solo in caso di rottamazione e prevede un contributo statale di 3.000 euro (già compreso nei 33.100 euro). Un esempio di finanziamento, primo anticipo da 9.917 euro, 35 rate da 159 euro al mese, e una maxi rata finale da 20.878 euro (il totale dell'importo, compresi gli interessi, sarà quindi pari a 35.131 euro).

La seconda promo, invece, riguarda l'acquisto “classico”, dell'Avenger, e prevede uno sconto di 4.800 euro, visto che la vettura è in vendita a 34.600 euro invece che 39.400. Anche in questo caso l'offerta è valevole solo fino al 30 di aprile e prevede 35 rate da 158,95 euro al mese, quindi un primo canone da 12.116 euro e una maxi rata finale da 20.878 euro.

Si tratta di due offerte interessanti, in attesa poi degli incentivi 2024 che dovrebbero arrivare solamente il prossimo mese. Ad oggi la Jeep Avenger, oltre ad essere il B-SUV elettrico più venduto in assoluto è anche la terza green più commercializzata nel nostro Paese. Nei primi tre mesi del 2024 ha convinto 666 italiani (numero un po' blasfemo lo sappiamo), dietro all'accoppiata Tesla formata dalla Model Y, in vetta incontrastata a quota 2.345, seguita a debita distanza dalla cugina Tesla Model 3 con 1.279 immatricolazioni in totale.

