I B-SUV elettrici da acquistare a metà 2023: dalla Jeep Avenger alla MG ZS

Come previsto, il 2023 si sta rivelando particolarmente ricco sul fronte elettrico. Fiat ha appena presentato la 600 elettrica, Honda ha pubblicato il prezzo della sua nuova e:Ny1, abbiamo così pensato di vedere quali B-SUV elettrici comprare a metà 2023.

Partiamo proprio dalla Fiat 600e, che ha suscitato non poco clamore. Offre un motore da 115 kW/156 CV e promette fino a 400 km di autonomia sul ciclo misto WLTP. La sua batteria è da 54 kWh e carica in DC fino a 100 kW. Il suo prezzo? Si parte dalla 600e RED a 35.950 euro.

Passiamo alla Jeep Avenger, sorellastra della Fiat 600e all’interno del Gruppo Stellantis. Propone lo stesso motore da 115 kW/156 CV, batteria da 54 kWh, ricarica fino a 100 kW e 400 km di autonomia WLTP. Si tratta in sostanza della 600e in salsa Jeep: la variante Longitude parte da 38.950 euro.

Le cifre richieste da Fiat e Jeep per i loro B-SUV elettrici possono sembrare alte, aspettate però di guardare il listino della Honda e:Ny1. Si parte da 54.700 euro. Abbiamo a disposizione un motore da 150 kW/200 CV, 412 km di autonomia WLTP con una batteria da 68,8 kWh, ricarica DC fino a 78 kW. L’autonomia è simile ai veicoli Stellantis ma la batteria è molto più grande, significa che la vettura consuma di più e ha costi di esercizio e tempi di ricarica più alti.

Arriviamo così a parlare di un’altra novità assoluta del mercato: la nuova Smart #1. A un prezzo di partenza di 40.650 euro abbiamo un motore elettrico da 272 CV e una batteria da 66 kWh. La sua autonomia è stimata tra i 420 e i 440 km, con la ricarica DC che può arrivare a 150 kW.

Dalle novità assolute passiamo a una veterana del mercato elettrico: la Hyundai KONA si è aggiornata di recente con una piattaforma EV realizzata ad hoc. Ha una batteria da 65,4 kWh che promette fino a 490 km di autonomia WLTP, anche se in alternativa è possibile scegliere la batteria da 48,4 kWh. A spingerla troviamo un motore da 160 kW/215 CV, non abbiamo ancora però il prezzo ufficiale per l’Italia.

Tornando in Europa, in casa Peugeot B-SUV elettrico significa e-2008. La nuova e-2008 a zero emissioni parte da 38.435 euro nella sua versione da 100 kW, è però possibile scegliere i 115 kW a 33.000 euro.

Sempre in casa Stellantis abbiamo la nuova DS 3 elettrica: motore da 114 kW/155 CV, batteria da 54 kWh, autonomia fino a 400 km WLTP. Si parte da un prezzo di listino di 42.050 euro.

Chiudiamo la nostra carrellata con la nuova MG ZS EV. Il marchio MG si sta facendo parecchio notare nel nostro Paese, nel mese di giugno 2023 la ZS termica si è piazzata nella Top 10 delle auto più vendute, qui però parliamo della versione elettrica. 320 km WLTP per la Standard Range, 440 km di autonomia per la Long Range, motore da 130 kW/175 CV e tanta tecnologia integrata. Si parte in questo caso da 34.490 euro.

Prezzi e caratteristiche potrebbero cambiare, ricordiamo inoltre che sui prezzi di listino che non superano i 42.700 euro è possibile avere l’Ecobonus: fino a 3.000 euro senza rottamazione, 5.000 euro con rottamazione. A questo si aggiungono ulteriori ed eventuali incentivi regionali: troviamo alcuni esempi eccellenti con gli incentivi green della regione Lombardia e i rinnovati bonus in Sicilia per BEV e HEV.