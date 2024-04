Le Gruppo B facevano 'paura'? 'Il Gruppo S sarebbe stato monstre, auto fino a 700 CV'

Nel 1984 nacque il Gruppo S, un'evoluzione delle Gruppo B che purtroppo non vide mai la luce. Le leggendarie vetture della categoria B, dei veri e propri mostri mitologici a 4 ruote, furono protagoniste di troppi incidenti mortali che indussero la FIA a rivedere in maniera stringente i regolamenti.

Con le Gruppo B e le S la Federazione aveva praticamente lasciato mano libera a ingegneri e progettisti, e nella successiva evoluzione che non ha mai visto la luce, le auto potevano tranquillamente arrivare a 700 cavalli con una crescita ulteriore nel corso della stagione.

Le case automobilistiche ottennero inoltre la possibilità, per iscrivere le auto al campionato, di dover produrre solo 10 vetture per l'omologazione stradale, molte di meno rispetto alle 200 richieste alle Gruppo B. Di fatto le nuove S, come sottolinea Diego Nardelli di Rollingsteel, erano quasi delle Formula 1 con le ruote coperte viste le potenze raggiunte e l'aspetto aerodinamico.

A comprendere quanto i rally fossero amati all'epoca e soprattutto remunerativi, le numerose case automobilistiche che stavano lavorando ai progetti per la categoria regina che sarebbe dovuta entrare in azione nel 1988.

L'esempio più noto è la Lancia Delta ECV 1, mostro da rally che non corse mai, e che stando a chi l'ha progettata poteva tranquillamente arrivare ai 1.000 cavalli. Di fatto era una Formula 1 pensata per gli sterrati: cose da pazzi. Altro esempio lampante è stata l'Audi derivante dalla famosa Quattro Gruppo B che non corse mai e che finì al centro di una spy story quasi da Guerra Fredda. Era un'Audi con motore centrale da cui derivò la RS 002, restaurata nel 2016, e che vantava fino a 700 cavalli per un peso di soli 750 kg, quindi estremamente vicino al “magico rapporto 1 cv/kg”, fa notare Nardelli.

Anche Opel stava preparando una vettura per le Gruppo S, leeggasi l'E 4S, così come Peugeot con la 405 T16 in sostituzione della 205 T16, la stessa auto che conquistò la Pikes Peak con Ari Vatanen in un video divenuto leggendario. Fra gli altri si ricordano la Ford RS 200S (vinse la Pikes Peak con un motore da 940 cavalli nel 2004, 20 anni dopo la sua nascita), la Toyota MR2 222D (di cui ne restano solo 3 al mondo), la Mazda RX7S con quattro ruoti sterzanti e quattro ruote motrici, la Seat Ibiza Bimotor, che come facilmente intuibile aveva due motori, e infine le provenienti dal blocco sovietico Skoda 130 LR Evolution e la Lada Samara EVA.

La domanda sorge spontanea: come sarebbe stato un campionato di rally con questi bolidi? Assolutamente fantastico ma quasi sicuramente estremamente pericoloso tenendo conto della potenza e delle velocità delle vetture che avrebbero gareggiato. Il rammarico è che di quelle auto ce ne sarebbero state 10 copie stradali che oggi circolerebbero insieme alle nostre auto: che nostalgia di quei tempi.

