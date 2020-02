Le azioni Tesla volano a 780 dollari: è un record assoluto

La scorsa settimana l'esperto Jim Cramer ha detto, in diretta sulla CNBC, che i "titoli petroliferi sono finiti" e che il futuro è rappresentato (anche) da Tesla - le cui azioni non smettono di volare. Nella serata di ieri è stato raggiunto un nuovo, incredibile record: ci siamo avvicinati ai 780 dollari per azione.

Una quota assurda, che infatti fa tremare gli analisti. Per quanto tempo ancora Tesla sarà in grado di reggere una tale "pressione" prima di sgonfiarsi del tutto, come temono (o si auspicano) i disfattisti? Ovviamente una risposta a questa domanda non esiste, scopriremo tutto vivendo, nel frattempo i dati parlano di una crescita del 39,8% nella sola settimana scorsa - quando Elon Musk ha incontrato gli azionisti - e del 321% dal punto più basso raggiunto nel 2019, ovvero 185,16 dollari per azione.

Una cavalcata allucinante che vi traduciamo materialmente in questo modo: qualcuno che abbia investito 1.000 dollari su TSLA nel 2010, acquistando circa 52 azioni, oggi avrebbe fra le mani 40.560 dollari. Divertitevi a fare i conti con investimenti maggiori... Ovviamente queste cifre vengono raggiunte anche grazie alle uscite pubbliche di Elon Musk, che adora promettere mari e monti; nel caso in cui il CEO mancasse qualche traguardo sensibile, anche se finora non è ancora successo in maniera clamorosa, la discesa potrebbe essere repentina e dolorosa. Non è il caso di oggi però, adesso è tempo di festeggiare un nuovo record.