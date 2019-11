Le azioni di Tesla schizzano in alto, +40% in un mese

Gli ultimi 30 giorni sono stati decisamente positivi per i titoli azionari Tesla. Da quando l'azienda ha rilasciato i dati finanziari dell'ultimo quadrimestre, il valore delle azioni Tesla sono cresciute progressivamente fino a toccare un solido +40% rispetto al valore di ottobre.

Secondo l'analista Ari Wald di Oppenheimer, scrive Teslarati, l'ottimo periodo del titolo Tesla potrebbe non essere finito. Alla CNBC Wald ha detto che le condizioni macro del mercato sono favorevoli, ricordando molto il contesto del 2016. "Se guardi al periodo compreso tra il 2016 e il 2017, Tesla finì a toccare una quotazione di 385$ per azione", ha spiegato l'analista. "Credo che sia quello il livello di lungo periodo da tenere in considerazione. L'azione non è ancora arrivata a quell'altezza, quindi non ci scommetterei contro".

Wald sostiene che potremmo assistere ad un ulteriore rialzo, progressivo nel tempo, dell'11%. Dunque si parlerebbe di un ritorno al picco massimo del 385$ per azione, con la quotazione più alta da agosto del 2018. Ma non fatevi ingannare, perché sempre Wald ricorda come le azioni Tesla per natura della stessa azienda siano volatili, il che rende questo investimento tutto fuorché privo di rischi. E, infatti, mentre scriviamo il titolo ha perso 3.82 punti rispetto alla giornata di ieri — fermo e restando che le considerazioni si fanno sul medio-lungo periodo.

Nota a margine, ma sicuramente opportuna: chi scrive non ha azioni Tesla né intende acquistarne. Il sito non ha nessun tipo di accordo con Tesla, né tanto meno consiglia o suggerisce ai suoi lettori l'acquisto di azioni Tesla o di qualsiasi altro titolo azionario o asset di cui ci capiti di parlare. Se segnaliamo notizie di questo tipo è perché ci sembrano utili per dare una fotografia aggiornata e puntuale sulla salute dei principali player del mercato automotive.