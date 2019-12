Alla fine le azioni Tesla sono arrivate veramente a 420$

Vi ricordate? Elon Musk nel 2018 si era messo nei guai da solo, con un tweet decisamente infelice. Il CEO di Tesla aveva suggerito su Twitter che la compagnia sarebbe stata tolta dai listini pubblici (ergo, le sue azioni non sarebbero più state vendute in borsa), e che le azioni nelle mani degli investitori sarebbero state riacquistate a 420$.

Un disastro. La SEC dovette intervenire per accertare se Tesla avesse davvero liquidità a sufficienza per completare l'operazione. Poi Elon Musk era tornato sui suoi passi, parlando di una burla. Peccato che se la tua azienda è quotata in borsa non puoi permetterti "burle", specie se rischiano di influenzare indebitamente il valore delle sue azioni. Le azioni persero il 9% in poco tempo, e Tesla se la dovette vedere con la giustizia americana. Insomma, una delle più brutte uscite di Musk, ma allo stesso tempo anche una delle più epiche, quantomeno per l'alto fattore meme della vicenda: 420, guarda caso, è anche un numero associato al consumo di marijuana — altra causa di noite per Musk, ma questa è un'altra storia.

Il caso ha voluto che proprio in questi giorni le azioni di Tesla abbiano veramente raggiunto un valore vicino ai 420$. È successo ieri, con le azioni TSLA vendute, per un breve periodo, a 420.40$. Mentre scriviamo il valore è arrivato a 419,22$. Continua ad essere un ottimo periodo per le azioni Tesla.

Nota a margine: chi scrive non ha azioni Tesla né intende acquistarne. Il sito non ha nessun tipo di accordo con Tesla, né tanto meno consiglia o suggerisce ai suoi lettori l'acquisto di azioni Tesla o di qualsiasi altro titolo azionario o asset di cui ci capiti di parlare. Se segnaliamo notizie di questo tipo è perché ci sembrano utili per dare una fotografia aggiornata e puntuale sulla salute dei principali player del mercato automotive.