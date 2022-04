In azione la prima moto elettrica di Ducati: la V21L per la MotoE in pista a Vallelunga

Come già saprete, Ducati sta sviluppando una moto elettrica da utilizzare nella MotoE, i cui lavori porteranno successivamente alla prima Ducati elettrica stradale. Ma come procede lo sviluppo del prototipo V21L?

Le immagini che vi mostriamo oggi arrivano da Vallelunga e vedono in azione per la prima volta il prototipo Ducati MotoE (Ducati mostra la V21L per la MotoE). Un filmato da appena un minuto che però mostra la moto in pista e soprattutto fa percepire il suo particolare sibilo - caratteristico delle moto elettriche. Un video dinamico che vede a bordo della moto l'ex pilota del Motomondiale Alex De Angelis, che ha preso parte all'edizione 2019 della FIM Enel MotoE World Cup e dunque conosce molto bene questo mondo a due ruote ma a zero emissioni.

De Angelis si aggiunge dunque in via ufficiale al team di sviluppo Ducati MotoE, che tra i collaudatori può contare anche sull'esperienza internazionale di Michele Pirro, il primo a guidare il prototipo elettrico. Il percorso iniziato da Ducati è di quelli importanti, che porterà la casa di Borgo Panigale a essere il fornitore unico delle moto per la FIM Enel MotoE World Cup a partire dalla stagione del 2023.

Roberto Canè, eMobility Director Ducati, ha dichiarato: "Dal momento in cui abbiamo portato il prototipo della Ducati MotoE in pista per la prima volta, il lavoro di sviluppo sul progetto non si è mai fermato nemmeno per un istante. Il duro lavoro di tutto il team sta ripagando gli sforzi compiuti attraverso progressi continui che ci riempiono di grande soddisfazione. Nel giro di soli quattro mesi il nostro prototipo ha già affrontato le curve di alcuni tra i più importanti circuiti italiani, fornendo risposte positive. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma la direzione è sicuramente quella giusta".