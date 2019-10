Questa azienda trasforma lussuose auto d'epoca in moderni veicoli elettrici

L'inglese Lunaz ha annunciato l'apertura di un nuovo servizio: prenderanno auto di lusso d'epoca (specificatamente quelle delle annate 1950-1960) dando loro una nuova vita grazie all'elettrificazione. "Il punto è che ho sempre voluto avere un'auto del calibro della Jaguar del 1953 come mia auto personale", ha detto il fondatore della Lorenz.

Insomma, il sogno di tutti: una leggenda iconica come auto di tutti i giorni, per fare la spesa e per andare a lavoro, e non come reperto da tenere in garage.

L'esempio fatto dal CEO della Lorenz non è casuale: la prima auto che sarà prodotta dall'azienda è proprio una Jaguar XK120 del 53 con nuova propulsione elettrica. La trasformazione viene fatta dopo un'approfondita indagine del veicolo, con l'obiettivo principale che è quello di non stravolgere la distribuzione del peso. Fatto questo, motore e trasmissione vengono rimossi.

Una successiva scansione in 3D del veicolo permette di avere una base su cui iniziare a costruire il nuovo cuore del veicolo, capendo dunque come collocare motore e batterie garantendo la sicurezza e il piacere alla guida del veicolo.

Non si tratta solamente di sviscerare il veicolo e riempirlo con nuovi accessori (perché sì, il veicolo riceve anche infotainment e audio system completamente nuovi), ma di prendere alcune parti originali del telaio e dell'abitacolo per ricostruirle da zero.

Come potete immaginare, è un lavoro certosino e complesso. E contando che la materia grezza d'origine (leggasi l'auto d'epoca) ha un costo notevole di per sé, potete facilmente immaginare che il costo dell'operazione sarà alto.

Una Jaguar del 57 con batteria da 80kWh, motore elettrico da 375bhp, cruise e traction control costa 350.000£ + tasse.

La Lunaz ha puntato gli occhi anche sulla Rolls-Royce Phantom V del 1961, che potrebbe essere il prossimo veicolo a venire trasformato in un'auto elettrica.

Quello delle d'epoca elettriche è un settore nuovo ma che si sta pian piano già affollando: la Charge Cars produce una Mustang anni '60 con motore elettrico su licenza ufficiale.