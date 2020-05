Un'azienda crea Tesla Model 3 decappottabili per 30.000 dollari

Se sognate una Tesla Model 3 decappottabile potete provare ad assillare Elon Musk su Twitter finché non vi dà corda, oppure affidarvi ai ragazzi della Newport Convertible Engineering (NCE), "garage" californiano che da 37 anni crea decappottabili custom.

Una delle ultime fatiche della NCE è la Tesla Model 3 convertible di colore rosso che vedete nelle immagini, un lavoro eseguito a regola d'arte che costa 29.500 dollari, oltre il prezzo dell'auto ovviamente. Questo è il prezzo della variante manuale", nel caso vogliate un tettuccio con apertura elettrica dovete portare l'asticella del listino a 39.500 dollari.

Nella pratica la NCE rimuove letteralmente il tetto originale e adatta ciò che resta a ospitare un tettuccio mobile - e lo fa con auto di ogni tipo, soprattutto luxury, dalle Toyota Prius alle Tesla Model S che può persino diventare una Coupé due posti).

Certo chi ha intenzione di intraprendere una strada simile è bene che lo faccia con un'auto secondaria, poiché la NCE impiega dai 2 ai 3 mesi per completare il lavoro, bisogna munirsi di parecchia pazienza. Il lavoro però è del tutto artigianale e personalizzato, ogni auto ha un design a se stante e dunque non si può fare in maniera poi troppo sbrigativa. Per avere più informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale della NCE, che trovate in basso nella Fonte.