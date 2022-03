Azienda britannica permette ai minorenni di guidare supercar: da Ferrari a Lamborghini

I bambini piccoli e adolescenti molto spesso sognano di guidare supercar nonostante la loro giovane età e la mancanza di una patente. Grazie a una azienda britannica ora sarà possibile, anche se solo nel Regno Unito, guidare Ferrari e Lamborghini anche prima dei diciotto anni.

Ad avviare questo interessante programma è stata la società TrackDays, operativa sia in Inghilterra che in Europa, ma solo sul suolo inglese con il piano Junior Driver: quest’ultimo consentirà a tutti i ragazzi dai 10 ai 17 anni nel Regno Unito di mettersi al volante di una Ferrari 458 Italia o una Lamborghini Gallardo LP 570 Performante in uno di dieci circuiti selezionati da TrackDays come, ad esempio, l'Anglesey Circuit del Galles del Nord e il Dunsfold Park nel Surrey.

L’esperienza sarà ovviamente supervisionata dagli adulti e limitata a un totale di circa 10 chilometri, ma resta pur sempre un’iniziativa estremamente piacevole per tutti i bambini che non avrebbero mai immaginato di poter guidare una supercar: “Siamo incredibilmente entusiasti di poter portare questa esperienza ai bambini che probabilmente non avrebbero mai immaginato di poter guidare l'auto dei loro sogni, o del poster sul muro della loro camera da letto. È sicuramente un passo avanti rispetto alla prima esperienza di guida nell’auto dei genitori, mettersi al volante di una Ferrari o di una Lamborghini a più di 320 km/h”, ha dichiarato Dan Jones di TrackDays a Motor1.

Tutto ciò è legale? Certo che sì, dato che i conducenti principianti possono guidare una supercar in pista trattandosi di terreni privati e ambienti controllati.

A proposito di Lamborghini, preparatevi al reveal della nuova Lamborghini Urus!