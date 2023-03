Ayrton Senna, Honda NSX, tacco-punta e calzino bianco: storia di un video memorabile

C'è un episodio della carriera meravigliosa quanto triste di Ayrton Senna che è rimasto impresso nella mente degli appassionati al di là di vittorie, sorpassi e pole position, ed è quello della prova della Honda NSX.

Nel 1990 la nota casa giapponese di automobili decise di introdurre sul mercato una super sportiva, una coupé per sfidare Ferrari ma ad un prezzo decisamente più basso. Con una scocca totalmente in alluminio e un motore V6 VTEC da 24 valvole con 269 cavalli di potenza e trazione rigorosamente posteriore, il guanto di sfida era stato lanciato con la NSX.

Era una vettura fantastica, che pesava solamente 1.370 kg e in grado di raggiungere una velocità di punta di 270 km/h con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. Era un'auto che ricevette i preziosi consigli proprio di Ayrton Senna, visto che il mito brasiliano, fra una gara e l'altra, trovò anche il tempo di aiutare i progettisti e gli ingegneri di Honda a sviluppare al meglio la loro “anti Ferrari”.

Del resto Honda forniva i motori a McLaren, la vettura su cui all'epoca sedeva Senna e che proprio quell'anno gli fece ottenere il suo secondo titolo.

Per immortalare l'evento e nel contempo regalare una pubblicità unica alla NSX, Honda decise di far girare Senna a Suzuka a bordo della sua sportiva, registrando il tutto con un camera car con tanto di inquadratura sui preziosi piedi di Ayrton.

Senna si presentò in Giappone vestito casual: camica bianca, giacca sportiva e pantaloni neri, mocassini e calzini rigorosamente bianchi, come si usava all'epoca. Il risultato è un video memorabile, visto da circa 2,9 milioni di persone nel giro di 12 anni (è stato pubblicato nel 2011), e che ha fatto il giro del mondo.

Incredibile in particolare l'utilizzo del tacco e punta di Senna su una vettura, che ricordiamo, era pensata per la strada e non per la corsa. “Aveva un sistema di controllo della trazione integrato, mago”, commenta qualcuno, ed in effetti non ci sono parole nel vedere le capacità di tenere l'auto di Senna. Una prova che si rivelò positiva visto che alla fine il pilota brasiliano decise di acquistare non una ma ben due NSX.



Il verdeoro resta uno dei più amati di tutti i tempi e a breve potremo goderci la storia di Senna in una serie tv Netflix per cui è stato svelato l'attore che interpreterà l'ex McLaren in questi giorni. E a proposito di Senna, come dimenticarsi la Fiat Tempra Safety Car e il siparietto ad Interlagos: una scena incredibile.