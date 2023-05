Avvistato il restyling della Porsche Taycan: spunta un nuovo alettone al posteriore

Il 2022 è stato un successo per Porsche, ma i dati di vendita di Taycan sono scesi notevolmente rispetto all’anno precedente, ciò nonostante la sportiva elettrica di Zuffenhausen si prepara a ricevere un restyling non solo estetico ma anche all’interno dell’abitacolo, come si evince dalle ultime foto spia della nuova Porsche Taycan.

Parliamo di restyling, dunque le modifiche estetiche saranno marginali, delle rifiniture su una formula già ben collaudata ma che cambierà in diversi aspetti, a partire dal frontale, col paraurti che presenta diverse coperture in plastica che nascondono qualche novità e i nuovi gruppi ottici Porsche HD Matrix a LED che hanno fatto il loro debutto sulla nuova Porsche Cayenne.

Di recente è stata avvistata una Porsche Taycan con un enorme ala posteriore, e si pensa che possa essere una versione estrema, forse capace di oltre 1.000 CV per rivaleggiare con Tesla Model S Plaid, in questo caso invece il voluminoso e appariscente alettone è stato sostituito da uno spoiler più “stealth” ma altrettanto aggressivo, che fanno comunque pensare ad un allestimento più sportivo, che potrebbe trovare conferma anche negli pneumatici scelti durante il test, apparentemente dei Pirelli PZero Corsa, dal disegno più sportivi rispetto a quanto si trova solitamente sul modello in questione.

Passando agli interni infine, si nota una plancia rivista specialmente nella zona della strumentazione, ora più voluminosa e con il display annegato nelle forme del cruscotto, a differenza del modello attuale, dove lo schermo sembra fuoriuscire dalla plancia.