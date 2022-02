Avvistato il restyling della Porsche 911 del 2024: una 992 di seconda generazione

Nell’ultimo periodo abbiamo perso il conto di tutte le Porsche 911 camuffate che sono state avvistate in giro. Ieri vi abbiamo mostrato come potrebbe essere l’ipotetica 911 Safari o Dakar, e adesso ci troviamo al cospetto della 992 di seconda generazione, che sfoggia un restyling prettamente estetico, e qualche novità nell’abitacolo.

I fotografi di Carscoops l’anno avvistata tra le nevi durante i test invernali e sembra quella che possiamo definire una 992.2, ossia un restyling dell’ultima generazione di 911, presentata nel 2018 durante il Los Angeles Auto Show.

Questo prototipo non stravolge le linee che conosciamo, ma come da tradizione Porsche, sfoggia alcune piccole ma evidenti modifiche, a partire dal frontale, che presenta delle prese d’aria inedite dalle dimensioni più generose e ricche di “palette” verticali, forse sfruttate da un sistema di aerodinamica attiva. Inoltre ai lati del paraurti ci sono due fendinebbia supplementari per la guida durante i test, che non dovrebbero arrivare sul modello di serie, almeno si spera.

Sul retrotreno invece spicca un nuovo diffusore, da cui spunta un doppio scarico nella parte centrale e nuovi sfoghi d’aria ai lati del paraurti. Inoltre ci sono nuoce coperture per le prese d’aria del motore, subito dietro all’alettone a scomparsa.

Alcune immagini che mostrano la fiancata della vettura permettono di curiosare un po’ all’interno dell’abitacolo, dove sembra che la strumentazione sia totalmente digitale e non più ibrida come l’attuale generazione, un dettaglio che è già stato adocchiato anche sulla 911 da sterrato. Nulla da dichiarare invece per quanto riguarda la meccanica, che potrebbe sfruttare ancora ciò che è già disponibile in gamma, ma non si esclude una possibile variante ibrida, dato che c’è anche una 911 Turbo Hybrid che sta girando attorno al Nurburgring.