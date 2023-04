Avvistato il restyling della Cupra Formentor: cosa cambia dal modello attuale?

Il 2022 è stato un anno da record per Cupra, specialmente grazie ai numeri fatti registrare dal SUV Formentor, di gran lunga il best seller del brand, che a breve riceverà un restyling che andrà a modificale leggermente lo stile del crossover sportivo. I fotografi spia hanno avvisto la nuova Formentor sul Nurburgring, ma le novità sono nascoste.

Formentor è stato il modello di lancio del brand Cupra, e dal 2020 il SUV spagnolo è stato uno dei più venduti grazie ad un look estremamente riuscito che coniuga la praticità di un crossover alla sportività che si addice al pedigree del marchio Cupra (qui la nostra prova su strada della Cupra Formentor VZ5 limited edition), ma dopo diversi anni sul mercato è arrivato il momento di portare alcune novità sul modello, con un restyling che interesserà in particolar modo il frontale dell’auto, e più nello specifico i gruppi ottici, a giudicare dalle immagini dei paparazzi assiepati lungo il Nordschleife.

Il wrap bianco-nero che avvolge il muso della vettura nasconde tutti i dettagli del look rinnovato, ma a giudicare dalle immagini parliamo di modifiche marginali ad una formula che ha conquistato diversi cuori. Il cofano sembra essere delle forme più plastiche, mentre i gruppi ottici mantengono le dimensioni attuali, ma la firma luminosa dovrebbe cambiare con alcuni elementi verticali al posto del triangolo che caratterizza i modelli del marchio.

Per il resto dovrebbe rimanere tutto uguale, nonostante ci siano degli elementi che camuffano il retrotreno, nello specifico le aree in cui campeggia il logo del brand e la denominazione del modello. Lo stesso discorso vale per l’abitacolo, che a prima vista sembrerebbe invariato rispetto alla Formentor presente sul mercato.