Avvistato per la prima volta il restyling della BMW Z4, ma le differenze sono minime

L’ultima generazione della BMW Z4 non ha lasciato il segno, e forse molti si ricordano di lei soltanto per via del suo motore condiviso con la Toyota Supra. In ogni caso la spider bavarese ha i suoi sostenitori, per questo è ancora in gamma e a breve la Z4 riceverà anche un restyling estetico, sebbene molto timido.

Per la prima volta è stata avvistata una BMW Z4 MY 2023 tutta avvolta nel solito wrap bianco e nero che nasconde le linee, anche se c’è ben poco da celare visto che le differenze col modello attuale sono praticamente nulle, se non fosse per il paraurti anteriore ridisegnato e che riprende i recenti stilemi del marchio, riproponendo le prese d’aria laterali simili a quelle della recente BMW Serie 3 e Serie 3 Touring.

Nessuna novità anche alla voce gruppi ottici, che rimangono i medesimi del modello attuale anche su questo esemplare camuffato. I fotografi spia non sono riusciti ad immortalare gli interni dell’auto, ma anche in questo caso pare che non ci siano differenza: alcuni scatti mostrano infatti il cruscotto con le stesse forme della generazione corrente, quindi la nuova Z4 non adotterà il sistema BMW iDrive 8 con il display uniche che fa da strumentazione ed infotainment, ma utilizzerà ancora l’iDrive 7.

Il motivo di tale scelta è semplice: il costo per lo sviluppo della nuova plancia è troppo elevato rispetto agli introiti che genererà la vettura, considerando i numeri dell’attuale generazione, ma le sorprese comunque potrebbero non mancare.

Alcune voci dicono infatti che la nuova Z4 possa adottare nuovamente il cambio manuale anche sulla versione con motore a 6 cilindri, ossia la M40i (attualmente solo la motorizzazione a 4 cilindri prevede la trasmissione manuale), una scelta che potrebbe attirare l’attenzione di qualche persona in più, sulla falsa riga di quanto è stato fatto da Toyota con la GR Supra che arriverà nel 2023.