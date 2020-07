Avvistato un prototipo di Porsche Taycan Cross Turismo: il camuffamento è stranissimo

E' passato circa un anno da quanto Porsche confermò in via ufficiale l'esistenza della E Cross Turismo, la quale si supponeva fosse un crossover concept basato sulla stessa piattaforma tecnologica della Taycan.

Adesso possiamo confermare con certezza questa ipotesi, in quanto la Cross Turismo in arrivo entro la fine del 2020 sarà soltanto la prima di una serie di vetture basata sulla nuova piattaforma elettrica. A ogni modo una serie di esemplari in stadio prototipale sono già stati avvistati in strada, e pare che il via alla produzione sia imminente.

Il video che potete vedere in alto è stato registrato da un utente sull'Autobahn tedesca. L'appassionato è stato davvero fortunato a beccare una Taycan Cross Turismo, che si presenta con uno stranissimo camuffamento sui fari posteriori, di un tipo che raramente abbiamo visto in precedenza. La clip dura circa un minuto, e ci permette di dare uno sguardo a vari elementi della station wagon elettrica.

Come abbiamo già affermato, questi esemplari raggiungeranno a breve le linee produttive. Pertanto, anche se Porsche li sta trattando come oggetti misteriosi da non rivelare, non ci ci aspettiamo grosse modifiche da questo momento al debutto ufficiale. Quello che è sicuro è il cambiamento dei LED posteriori, che secondo i rumors saranno più appariscenti che mai.

Le forme generali chiaramente evidenziano grosse somiglianze tra Taycan e Taycan Cross Turismo, con l'ovvia discrepanza per quanto concerne l'ultimo quarto della vettura. Come per la Taycan standard ci aspettiamo una diversificazione identica della gamma: non mancheranno le varianti 4S, Turbo e Turbo S, le quali offriranno una potenza variabile tra i 530 e i 761 cavalli.

