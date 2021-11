Avvistato un prototipo di Ferrari Purosangue: è stranamente silenzioso

Ferrari sta sviluppando un super SUV da parecchi anni ormai, ma al momento non abbiamo ancora alcuna informazione ufficiale su di esso, fatta eccezione per il nome. Il mistero infatti aleggia ancora intorno al Purosangue, ma di tanto in tanto vengono in nostro soccorso interessanti avvistamenti.

Come al solito, a condividere materiale video su YouTube ci pensa Varryx, che si è imbattuto in un prototipo di Purosangue mentre si aggirava sulle strade intorno a Maranello. La macchina, fortemente camuffata, lascia udire un sound sottile e pacato, cosa che aumenta ulteriormente i dubbi circa il powertrain impiegato dal team italiano.

Di certo il super SUV è in grado di ospitare una vasta gamma di motori, e delle riprese in pista risalenti ad alcuni mesi fa testimoniavano con sicurezza i test con una unità V12. Adesso però non possiamo che sottolineare l'assenza di un sound poderoso, cosa che ci porta verso l'implementazione del V6 twin-turbo impiegato sulla nuova 296 GTB (ecco un prototipo di 296 GTB elettrificata).



Molti appassionati sperano dunque che il Cavallino Rampante possa dare ai propri clienti una scelta tra le due soluzioni, che ad ogni modo garantiranno performance di primissima fascia. Nonostante il V6 biturbo non sia enorme può mandare sull'asfalto, con il supporto di un piccolo motore elettrico, circa 830 cavalli di potenza e 740 Nm di coppia, che porterebbero il Purosangue nell'Olimpo dei super SUV.



La lineup Ferrari va quindi verso una vistosa espansione, ma in chiusura vogliamo rimandarvi ad una drag race estremamente intrigante: Tesla Model S Plaid contro Ferrari SF90 Stradale incarnano lo scontro tra propulsione elettrica e tradizionale, e in entrambi i casi la trazione è integrale e l'output si aggira sui 1.000 cavalli di potenza.