Avvistato un prototipo di Ferrari 488 Pista con fari da SF90 Stradale

Riguardo l'elettrificazione, Ferrari è già da un pezzo che sta cominciando a sperimentare con la nuova tecnologia. Nel 2013 ad esempio tirò fuori la magnifica LaFerrari dal V12 ibrido, mentre quest'anno è finalmente arrivata l'attesa SF90 Stradale, la quale monta un V8 ibrido plug-in.

Sono in molti adesso a credere che il Cavallino Rampante possa spingersi fino a tirar fuori un nuovo V6 duttile, leggero e accomodabile in quasi ogni piattaforma. Nelle roadmap della casa di Maranello il V6 è già in programma, ma potrebbe anche arrivare alla fine del 2022.

Adesso però la speranza è stata riaccesa da Walter Vayr, il quale ha scattato delle ottime foto a un prototipo di Ferrari elettrica davvero particolare. La parte anteriore del bolide pare montare fari simili, se non identici, a quelli della SF90 Stradale, ma di profilo è chiaramente una 488 GTB. Il retrotreno esibisce due scarichi montati più in alto rispetto alla configurazione della SF90, mentre i fari provengono da una 488 GTB.

Il mistero si infittisce quando vengono presi in considerazione i passaruota, significativamente più larghi al posteriore rispetto all'asse anteriore. Gli scatti sono chiari, e all'asse posteriore evidenziano un ampio e innaturale spazio tra ruote e archi. Ovviamente stiamo parlando di una vettura in fase di prototipo, ma ad ogni modo si tratta comunque di dettagli curiosi.

Da quello che sappiamo, Ferrari ha in programma altri due grossi annunci entro la fine di quest'anno, e chissà che non ne sapremo di più nel giro di un paio di settimane. L'altro veicolo da mostrare potrebbe essere la variante definitiva di un prototipo avvistato meno di un mese fa nello stesso punto della macchina di oggi: era una 812 modificata, che alcuni hanno già denominato GTO.

In chiusura vogliamo rimandarvi a una vecchia gloria del Cavallino Rampante. Stiamo parlando di una Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione riportata in vita dai ragazzi di GTO Engineering, i quali ne hanno riproposto un modello chiamato 250 SWB Revival dal costo di circa 1 milione di euro.