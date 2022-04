Avvistato un prototipo basato sulla Ferrari Roma a Fiorano: monta un V12!

Ferrari e lo youtuber Varryx stanno facendo il possibile per rallegrare la pasqua degli appassionati di motori. Dopo aver visto la Ferrari 296 GT3 in azione tra i cordoli, un nuovo video svela un’inedita Ferrari Roma, che a giudicare dal suono del suo motore, sotto al cofano nasconde un motore a 12 cilindri.

Il modello attuale che tutti noi conosciamo (la stessa Ferrari Roma che la scorsa estate si è incastrata nelle vie di un paesino italiano) è una gran turismo che sotto al cofano monta un V8 biturbo da 3.9 litri denominato F154, capace di 620 CV e 760 Nm di coppia scaricati sulle sole ruote posteriori. Ma a giudicare dall’ultimo video pubblicato dal noto youtuber sempre sul pezzo quanto si tratta di supercar italiane, potrebbe arrivare una nuova Roma, o un modello basato su di essa, che mette da parte l'8 cilindri in favore dell’iconico V12 Ferrari.

Varryx ha infatti immortalato uno strano “test mule” per le strade di tutti i giorni, con le stesse identiche forme della Roma, avvolta però in un wrap bianco e nero per confondere le forme: agli occhi più attenti però, non è passato inosservato il cofano allungato, assieme al paraurti frontale modificato per portare più aria al presunto cuore più prestante di cui sarebbe dotata.

Ogni dubbio è stato poi fugato pochi minuti dopo, quando lo strano prototipo della Roma è stato lanciato a tutta velocità tra i cordoli del circuito di Fiorano, dove si udiva il suono inequivocabile del V12 di Maranello. Ma di che modello stiamo parlando? Al momento è ancora difficile fare previsioni, ma è risaputo che per la casa del cavallino rampante non è ancora arrivato il momento di mandare in pensione i suoi 12 cilindri.

Durante la presentazione della Ferrari Daytona SP3, Enrico Galliera aveva affermato che la casa ha intenzione di produrre altre quattro o cinque vetture “Icona” con il V12, senza dimenticare che Michael Leiters, capo tecnico di Ferrari, ha confermato che arriverà un 12 cilindri ancor più potente di quello montato sulla 812 Competizione.