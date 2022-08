Avvistato al Nurburgring un muletto della prossima Porsche 911 GT3: modifiche al lato B

Durante la Monterey Car Week Porsche ha presentato la 911 GT3 RS lasciando tutti senza fiato, ma a quanto pare in quel di Zuffenhausen non c’è tempo di adagiarsi sugli allori, e i fotografi spia hanno già avvistato la prossima 911 GT3 aggirarsi tra i cordoli del Nurburgring.

A prima vista può sembrare una normalissima 911 GT3 “total-black”, ma non mancano le sorprese. Se la vista frontale è completamente spoglia da ogni tipo di camuffamento, non si può dire lo stesso del posteriore, che presenta una copertura che cela le forme del paraurti, accoppiato ad un diffusore che sembra leggermente diverso dal solito, con le alette verticali più pronunciate rispetto al modello attuale.

Non è scontato che poi possano arrivare delle modifiche anche all’anteriore dell’auto, ma le immagini mostrano un primo muletto che nei prossimi mesi è destinato a ricevere ulteriori aggiornamenti alla formula già ampiamente collaudata. E chissà se il restyling della 911 GT3 porterà anche qualche aggiornamento o modifica al motore flat-six da 4.0 litri che attualmente offre 510 CV, ossia pochi di meno rispetto a quelli offerti sulla nuonata GT3 RS, che eroga invece 525 CV.

Sarà curioso capire come Porsche differenzierà le due vetture in questo senso, tralasciando il lato aerodinamico, dove invece la GT3 RS è attualmente il riferimento per la casa e non solo. E mettendo un attimo da parte le sportive, ricordiamo che il prossimo anno è attesa la nuova Porsche Macan, che nel 2024 diventerà anche elettrica.

