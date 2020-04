Avvistato un nuovo prototipo di Maserati Quattroporte: ecco le immagini

Nei progetti futuri di Maserati c'è una rivoluzione importantissima. Il brand di auto di lusso ha intenzione di elettrificare pesantemente la sua gamma, partendo con varianti ibride di modelli già esistenti, e arrivando a immettere sul mercato tante nuove vetture completamente elettriche.

Allo stesso tempo non bisogna però lasciar morire la auto attualmente sul mercato, questo è ovvio. In questo senso i fotografi di Motor1 hanno beccato in strada un prototipo dell'aggiornamento della Maserati Quattroporte, che debutterà probabilmente entro meno di un anno.

I tempi infatti stringono, poiché la berlina verrà sostituita entro il 2022. A sostegno di ciò, il Gruppo FCA nel giugno del 2018 pubblicò una roadmap dei nuovi modelli del Tridente, la quale includeva una nuova generazione di Quattroporte. Adesso è giunto il momento dei test, pertanto un prototipo si è mostrato in giro con un blando camouflage, atto a nascondere soprattutto la parte bassa del muso. Interessante il fatto che non siano visibili grossi cambiamenti: fari anteriori, paraurti e griglia paiono totalmente identici alla Quattroporte attuale. Giudicando dai dettagli sulle fiancata possiamo azzardare di trovarci di fronte al modello GTS, quello col V8 ruggente sotto al cofano.

Nonostante tutto è lecito attendersi dei ritocchi estetici e prestazionali alla berlina di lusso. Molto probabilmente la griglia non resterà uguale a sé stessa, mentre i fari potrebbero subire modifiche interne. Luci e paraurti posteriori dovrebbero poi subire la stessa sorte, ma per scoprirlo non ci resta che attendere.

Intanto vi rimandiamo a due modelli di Maserati situati agli antipodi l'uno rispetto all'altro. Il primo è infatti una Maserati "Cinqueporte" familiare e dall'aspetto particolare e portato alla luce da un appassionato britannico, mentre il secondo incarna un bolide da corsa: si tratta della Maserati MC12 Versione Corsa, messa in vendita qualche settimana fa.