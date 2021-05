Avvistato un misterioso prototipo di Ferrari ibrida: di cosa si tratta?

Da molti mesi Ferrari sta lavorando su alcuni misteriosi prototipi, sui quali nonostante sia passato parecchio tempo, non si sa praticamente nulla di ufficiale. I ragazzi di Motor1 adesso aggiungono altro materiale interessante al calderone grazie ad una serie di foto spia davvero ben fatte.

Negli ultimi anni la strada verso l'ibridazione delle supercar sembra essere praticamente obbligata, a causa delle norme sulle emissioni che si fanno sempre più stringenti, e infatti anche un produttore come McLaren ha recentemente presentato un bolide molto interessante: la rapidissima Artura che punta a spodestare la Ferrari SF90 Stradale.

Venendo a noi, il brand di Maranello non ha ancora abbinato un'unità ibrida ad un propulsore V6, ma il prototipo immortalato nella galleria di immagini in fondo alla pagina toglie ogni dubbio sulla questione tramite degli adesivi molto chiari. Peccato soltanto per il camuffamento piuttosto importante il quale, soprattutto al retrotreno, risulta essere insolitamente invadente.



In base a quanto riportato dai fotografi gli scarichi più visibili sono in realtà falsi, mentre il vero sistema di sbocco è situato al centro della coda. In linea di massima la silhouette della vettura è imponente, ma non siamo sicuri dipenda totalmente dal materiali aggiunti per nasconderne le forme. A quanto pare il nome in codice del nuovo modello è Ferrari 486, e dovrebbe montare un V6 twin-turbo da 3,0 litri che, con l'aiuto del motore ibrido, sarà in grado di erogare verso le sole ruote posteriori una potenza di circa 700 cavalli. Riguardo l'autonomia non possiamo aspettarci miracoli, e in effetti si parla di un range per singola carica pari a 36 chilometri.



Sulla presentazione e sulle tempistiche di debutto non abbiamo alcuna informazione, ma gli amanti del V12 Ferrari non avranno di che preoccuparsi nel prossimo futuro: il marchio italiano ha già espresso in via ufficiale la volontà di portarlo avanti il più a lungo possibile.



A proposito di modelli Ferrari in fase di sviluppo vogliamo avviarci a chiudere mostrandovi le ultime immagini dell'atteso super SUV che risponde al nome di Purosangue: ecco un prototipo mentre esibisce il suo sound sul tracciato di Fiorano.