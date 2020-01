Avvistato il misterioso pick-up Fiat in mezzo alla neve: ecco il Fiat Strada

Fiat prosegue a testa bassa nei test che coinvolgono il suo misterioso pick-up. Il veicolo, destinato al mercato sudamericano, è stato avvistato nel Nord dell'Europa in un paesaggio ghiacciato che lo vede rivelare alcuni dettagli.

I passati avvistamenti del veicolo lo facevano sembrare quasi un furgoncino per via del pesante camuffamento, ma adesso pare somigliare più ad un pick-up come il Tesla Cybertruck, soprattutto per le sue linee spigolose e le linee disegnate per il tetto. Infatti quest'ultimo spiove in modo dolce fino alla punta estrema della coda.

Non sappiamo se si tratti di una coincidenza, ma l'aspetto del pick-up compatto di Fiat sembra emuli volutamente il Cybertruck, e queste sono uniche differenze visibili rispetto ai prototipi di mesi fa. Ad ogni modo l'esemplare di oggi continua ad essere pesantemente camuffato, anche se il posteriore è un pelo più sgombro da ostacoli visivi. Questo ci consente di dare un'occhiata ai fari posteriori, i quali potrebbero arrivare in produzione senza altre modifiche.

Stando ad alcuni report che ci arrivano dal Brasile il veicolo potrebbe venir chiamato "Strada", a scalzare i precedenti rumors che ventilavano la nomenclatura "Mobi Pickup". Se le voci venissero confermate potremmo trovarci davanti ad un erede dell'ormai vetusto pick-up basato sulla Fiat Palio.

Sotto al cofano dello Strada potrebbe trovare spazio un motore Firefly da 1,3 litri e generante circa 100 cavalli di potenza, con la possibilità di optare per una versione dotata di turbo e pensata per gli automobilisti che pretendono una maggiore grinta. Inoltre sarà possibile scegliere tra cambio automatico e manuale.



Nel mentre si attende un lancio prefissato per la fine di quest'anno, la casa automobilistica italiana testa anche l'imminente Fiat 500 elettrica, beccata a girare tra le strade nostrane pochi giorni fa. Le prossime vetture elettriche del brand si presume verranno assemblate in Cina, e gli stabilimenti di Foxconn sono quelli più quotati per lo scopo.