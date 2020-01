Avvistato a Maranello un prototipo della nuova Ferrari 812: le immagini

wiloblock è un utente Instagram e un grande appassionato di motori. E' sua abitudine andare a caccia di auto camuffate in fase di test, e negli scorsi giorni ha condiviso sul suo profilo foto parecchio interessanti riguardanti un nuovo modello made in Maranello.

Stiamo parlando di un esemplare prototipo di Ferrari 812 "GTO". E' questa la nomenclatura che le è stata affibbiata al momento, anche se quella ufficiale potrebbe possibilmente discostarsi. Le differenze rispetto alla 812 "base" sembrano veramente esigue al momento, ma non è da escludere che nel suo stato finale andrebbe a rappresentare quello che la F12 TDF ha rappresentato per la F12 standard. Il nuovo prototipo gode infatti di prese d'aria anteriori più ampie e paraurti leggermente ingrandito. Le minigonne laterali sono state invece in parte camuffate, mentre risultano coperti gli estrattori posizionati all'interno dei fari posteriori. Per quanto concerne la coda i cambiamenti appaiono piuttosto sottili, ma intorno agli scarichi sono visibili parti in via di sviluppo.

Per Autoevolution questa Ferrari sarà l'ultima ad utilizzare l'iterazione finale dell'F140 V12 che la Enzo ha introdotto nell'ormai lontano 2002. In origine il motore aveva un volume di 6,0 litri ed era capace di sprigionare 641 cavalli di potenza. L'attuale 812 Superfast l'ha portato a 6,5 litri e 789 cavalli, ma si sospetta che questa nuova vettura possa eccedere questi numeri e tirar fuori dall'eccellente 12 cilindri ben 850 cavalli aspirati.

Nel mentre speriamo di ricevere nuove informazioni al Salone di Ginevra, vi informiamo che all'evento BMW presenterà la sua i4 elettrica da 530 cavalli per sfidare direttamente Tesla. Neanche Koenigsegg si tirerà indietro, e mostrerà pertanto al mondo l'incredibile Mission 500: il bolide che punta a superare i 500 km/h.