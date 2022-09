Avvistato il Ford Pro Electric SuperVan da 2.000 CV sul Nurburgring: si pensa al record?

Il Ford SuperVan è nato nel 1971 da una folle idea di Ford UK, che decise di costruire una sorta di van da corsa basato sullo chassis di una Ford GT40, un po’ per gioco e un po’ per marketing, dato che aveva la carrozzeria di una Transit MK1. Negli anni ci sono stati altri SuperVan l’ultimo dei quali è il mostruoso van elettrico da 2.000 CV.

Nato partendo da un nuovo E-Transit Custom, il Ford Pro Electric SuperVan si è mostrato al Festival of Speed di Goodwood lo scorso giugno, lungo la hillclimb di fronte all’abitazione di Lord March, ma adesso è stato avvistato tra i cordoli del Nurburgring, seguito da una Ford Mustang. Cosa ci fa dunque un van elettrico da quasi 2.000 CV sul Green Hell?

Al momento è difficile indovinare, ma tra le ipotesi si pensa che i tecnici stiano lavorando ad un possibile attacco al tempo per registrare un nuovo record di categoria. Ma se così fosse, è evidente che il tentativo verrà rimandato visto che dalle immagini rubate possiamo vedere che le condizioni atmosferiche non erano adatta ad un record, ne tantomeno buone per la messa a punto del veicolo.

In ogni caso non era lì per niente, e qualcosa bolle in pentola. In attesa di buone nuove sull’argomento, ricordiamo che il Ford Electric SuperVan è spinto da 4 motori elettrici che generano una potenza analoga a quella di una Rimac Nevera, che gli permette di toccare i 100 km/h in meno di 2 secondi. Inoltre nasconde sospensioni a doppi bracci oscillanti su tutti gli angoli del veicolo, e impianto frenante racing. Il peso è ridotto ai minimi termini e l’aerodinamica è raffinata per renderlo un giocattolo da pista.

Non mancano però diverse modalità di guida per adattarlo a diverse situazioni: Road, Track, Drag, Drift e Rally sono le modalità principali, ma non bisogna dimenticare la più scenografica, ovvero la Tire Cleaning, che permette di “pulire” le gomme con dei burnout clamorosi.



(Per consultare l’intera galleria di immagini scattate al veicolo, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata dei colleghi di Motor1).