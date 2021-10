Avvistato un folle prototipo Ferrari, è la nuova 330 P4?

In questo preciso momento Ferrari ha in cantiere numerosi progetti. C'è di sicuro la Ferrari Icona prossima alla presentazione, l'attesissimo super SUV Purosangue già renderizzato dagli appassionati e un altro paio di modelli ancora avvolti nel mistero.

Tra questi ultimi c'è un particolarissimo bolide camuffato immortalato dal solito Varryx, che non ha mancato di condividere attraverso il video in alto la sua scoperta. A quanto pare il prototipo potrebbe incarnare una versione preliminare della vettura one-off in sviluppo presso le fucine creative della casa di Maranello, nello specifico da Ferrari Special Projects.

Gli ultimi report sulla nuova macchina, arrivati meno di un mese fa, avevano parlato di una hypercar con lo stesso telaio monoscocca della performante LaFerrari e con il medesimo quanto poderoso V12 aspirato da 6,5 litri installato sulla 812 Competizione mostrata a Fiorano. Se le voci di corridoio dovessero rivelarsi veritiere, la one-off del Cavallino Rampante si ispirerà fortemente all'iconica Ferrari 330 P4 del 1967.



In base al materiale a nostra disposizione possiamo osservare una carrozzeria interamente avvolta di stoffa nera atta a mascherarne fortemente le forme. Questo però non impedisce di individuare qualche elemento di grande unicità. Balza rapidamente all'occhio ad esempio il posizionamento degli specchietti retrovisori, che partono dai passaruota anteriori invece che dal Montante A come accade per LaFerrari. Oltretutto il design del parabrezza sembra davvero ricordare lo stile della 330 P4.



L'ispirazione alla mitica sportiva non finisce qui, poiché nonostante il tentativo di dissimularlo, è alquanto evidente lo spoiler a labbro a delineare la parte superiore della coda. Non mancano infine i passaruota posteriori sporgenti, il diffusore pronunciato e lo scarico posizionato centralmente.



Ad oggi non abbiamo ancora una data di presentazione ufficiale per l'intrigante vettura di Maranello, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità nel merito.