Avvistato un chiassoso esemplare di Corvette Z06 a scarico centrale

E' passato quasi un anno dalla presentazione ufficiale della Chevrolet Corvette di ultima generazione, la C8. Adesso però sembra che la sua variante estrema, la Z06, sia già in procinto di correre in fase di test per approdare sul mercato il più presto possibile.

Come potete vedere dalle immagini spia in fondo alla pagina, scattate dai ragazzi di Motor1, di esemplari di Z06 ne sono stati beccati ben due e ognuno di essi mette in mostra i suoi grossi scarichi in posizione centrale.

Il primo modello di Corvette Z06 è quello con tettuccio rigido, mentre il secondo è in versione decappottabile. Non è facilissimo capirlo, visto il camuffamento davvero pesante, ma osservando bene le linee del tetto del secondo prototipo si notano le soluzioni alla continuità delle linee.

Il cambiamento più importante riguarda però il sistema di scarico, che salta all'occhio immediatamente. I rumors sulla Z06 di prossima generazione andavano a bocciare il setup con sbocchi agli angoli, e a quanto pare si sono rivelati veritieri, anche se i veicoli di test presentano lo stesso paraurti della C8 standard, ma modificato per ospitare l'origine del meraviglioso sound, udibile attraverso il video in calce.

Da quello che sappiamo, il propulsore dovrebbe essere un massiccio V8 a pedivella piana da 5,5 litri, pronto a far schizzare la Corvette nella stratosfera. Si tratterà di una versione modificata del motore in uso sulla Corvette C8.R.

A ogni modo, nonostante siate scettici, i ragazzi di Motor1 sono sicuri non si tratti semplicemente di una "strana" Stingray, ma di una Z06 in metallo e gomma. I dettagli che lo rivelano concernono il sensibile incremento della larghezza degli pneumatici, la copertura dei cerchi che pare nascondere della fibra di carbonio, e quella che pare essere una presa d'aria più ampia e posizionata più in basso rispetto a quella standard.

Per chiudere vi rimandiamo a un interessante video, il quale mostra una gara di accelerazione tra la nuova Corvette C8 e una Tesla Model 3 Performance con l'ultimo aggiornamento. Gli ultimi rumors parlano di un aumento di prezzo, previsto per il 2021, per la sportiva americana: è plausibile o no?