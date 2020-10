Avvistati altri prototipi di Ferrari ibride nei pressi di Maranello

Già da molte settimane Ferrari è impegnata nei test di parecchi misteriosi modelli. Alcuni giorni fa è stato avvistato un prototipo camuffato del SUV Purosangue, prima ancora fu il turno di una particolare 488 Pista ibrida coi fari da SF90 Stradale, e adesso è la volta di una serie di supercar ibride.

Circa due anni fa la casa automobilistica di Maranello fece alcuni importanti annunci relativi all'ampliamento della gamma entro il 2022. Ciò avrebbe portato allo sviluppo di modelli ibridi mossi da un nuovissimo V6 il quale avrebbe affiancato il V8 e il V12 della compagnia. Da allora abbiamo visto il debutto della SF90 Stradale, ma nel corso dei prossimi mesi potremmo assistere a molte novità.

A tal proposito il proprietario del canale YouTube Varryx ha beccato in strada delle macchine dall'aspetto peculiare, e fortemente basate su modelli già esistenti. L'elemento più importante riguarda certamente la presenza di uno sticker sul cofano a indicare la natura elettrica delle vetture, mentre il sound ci porta a dubitare circa l'idea dell'implementazione di un V8. Le possibilità propendono per un V6 ampiamente sorvralimentato e affiancato da un'unità elettrica.

Immediatamente da scartare quindi l'ipotesi del tanto rumoreggiato revival della Ferrari Dino con V6, dato che le forme degli esemplari immortalati sono assolutamente sovrapponibili a quelle della 488 Pista. Le incognite adesso concernono il tipo di alimentazione, che può essere sia mild-hybrid, che plug-in hybrid sulla falsariga della SF90 Stradale. Nel primo caso l'autonomia a guida elettrica risulterebbe molto bassa, mentre nel secondo caso è indispensabile l'implementazione di un pacco batterie quantomeno capace di garantire 50 chilometri per singola carica.



A ogni modo, il video testimonia il fatto che neanche Ferrari è immune alla spinta verso l'elettrificazione, e che probabilmente in futuro vedremo anche modelli completamente elettrici. Questo però non significa che il V12 verrà rapidamente accantonato, in quanto potrebbe restare sul mercato ancora per molti anni.



In chiusura, per non allontanarci dal Cavallino Rampante, vogliamo mostrarvi la fantastica Ferrari Omologata appena presentata. Il bolide verrà costruito in un solo esemplare, e vanterà un possente V12 aspirato per una potenza eccezionale.