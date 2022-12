Avvistate per la strada le prime Lamborghini Huracan Sterrato

Lamborghini ha presentato una Huracan Sterrato a due ruote, ma gli appassionati sono attirati dalla quattro ruote, nonché una delle poche sportive esistenti che adotta un assetto rialzato adatto alle strade non asfaltate. Ad un mese di distanza dalla presentazione, i primi esemplari della Huracan Sterrato sono stati immortalati per la strada.

Grazie all’onnipresente youtuber Varryx, possiamo dare uno sguardo alle prime Huracan Sterrato in circolazione, in giro per le strade attorno alla fabbrica di Sant’Agata Bolognese. I modelli immortalati sono in particolare tre, uno in tinta dorata con elementi grafici in arancione, già avvistata in passato dallo youtuber italiano; la seconda si presenta in una tinta grigio chiaro opaca a contrasto con i cerchi in tinta bronzo e il nero delle protezioni laterali, con tanto di barre portatutto optional sul tetto; infine c’era anche un terzo esemplare in grigio scuro opaco che portava ancora le protezioni per i paraurti anteriore e posteriore.

Ricordiamo che la produzione della Huracan Sterrato dovrebbe iniziare il prossimo febbraio, e verrà prodotta soltanto in 1.499 esemplari che a partire dalla Huracan EVO aggiungono un assetto rialzato di 44 mm, brancardi rinforzati, protezione sottoscocca all’anteriore e pneumatici creati apposta per lei da Bridgestone, con specifiche da sterrato. Infine alla modalità di guida Strada e Sport, si aggiunge quella Rally, per dare il massimo sulle strade polverose.