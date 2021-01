Avvistate misteriose Tesla Model S e X: sono i nuovi modelli?

Le voci di corridoio su eventuali varianti aggiornate di Tesla Model S e Model X si susseguono da parecchio tempo oramai, ma di recente un drone in volo ha beccato dei peculiari esemplari camuffati i quali potrebbero confermare questa ipotesi.

In base agli scatti aerei, visibili dal post Twitter di Sawyer Merritt in fondo alla pagina e scattati presso lo stabilimento californiano di Fremont, possiamo essere quasi certi che gli esemplari avvolti da un telo bianco siano Model S e Model X in base alle loro proporzioni.

Come fatto notare da alcuni esperti su Twitter, è davvero molto strano che il produttore nasconda dei veicoli come ha fatto di recente, soprattutto quando sono circondati da tante altre vetture, specialmente Model 3 e Model Y, senza alcun tipo di camuffamento. Alcune settimane fa Elon Musk, CEO del brand, decise di interrompere la produzione di Model S e X Fremont, nonostante volesse a tutti i costi raggiungere il traguardo del mezzo milione di veicoli distribuiti nell'anno solare 2020. Ciò ha portato a pensare ad un lieve aggiornamento festivo delle linee produttive, che sarebbero state poi riavviate lo scorso 11 gennaio 2021. La data appena menzionata è già passata, e non ci sono stati aggiornamenti da parte della compagnia in tal senso.

A dispetto della mancanza di novità su Model S e X modificate, degli avvistamenti di inizio anno sono serviti a riaccendere gli entusiasmi quando un prototipo di Model S esteticamente rivisto è stato immortalato tra le vie della California. All'atto pratico le nuove soluzioni di design ricordano quelle mostrate tramite un esemplare in test al Nürburgring, quindi non ci diremmo sorpresi se il team di Fremont stesse davvero lavorando per aggiornare alcuni modelli.



Per avviarci a chiudere senza allontanarci dalla compagnia di Elon Musk, vi consigliamo di dare un'occhiata ad altri scatti inerenti veicoli proprietari del marchio: una Tesla Model X riporta la scritta "Vegas Loop" sulla fiancata, che stiano per essere avviati i test preliminari sui tunnel sotterranei?



In ultimo, nel caso foste interessati a portarvi a casa una Tesla Model 3 nuova di zecca, non possiamo non citare i nuovi Ecobonus sulla berlina elettrica: adesso sono disponibili anche per la variante Performance.