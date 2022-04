Avvistate due nuove CUPRA Born e-Boost: più potenti e fino a 547 km di autonomia

Nata come la branca sportiva di SEAT all'interno del Gruppo Volkswagen, CUPRA si è pian piano staccata dal marchio per diventare un brand tutto nuovo, con una sua impronta e un suo carattere. Alla sportività si è aggiunto il lifestyle, motivo per cui l'elettrica Born diventa ora e-Boost.

Due le nuove varianti della vettura, anche se al momento non c'è la loro traccia sul listino italiano (ma potrebbero arrivare a breve). La Born e-Boost meno costosa viene mossa da una batteria da 58 kWh con un'autonomia stimata di 425 km e un'accelerazione 0-100 possibile in 6,6 secondi. La variante più costosa invece offre una batteria più capiente da 77 kWh e fino a 547 km di autonomia, con un'accelerazione 0-100 da 7 secondi netti (più lenta probabilmente per il peso aggiuntivo).

Si tratta dunque di una variante dal range maggiorato che ancora manca in Italia, dove al momento si può acquistare solo la Born classica con 58 kWh. Queste nuove varianti e-Boost arrivano piene di optional di livello V2, con cerchi da 19", sedili anteriori riscaldati, head-up display e vetri privacy. Salire al livello V3 significa poi ottenere cerchi da 20", sedili regolabili elettronicamente e funzione massaggio. Entrambi i modelli arrivano con uno schermo centrale da 12" e un quadro strumenti digitale da 5,3", illuminazione Full LED e Dynamic Chassis Control.

Entrambe offrono poi 227 CV di potenza e possono ricaricarsi fino a 135 kW, significa che bastano 36 minuti per portare la batteria da 77 kWh dal 5 all'80%. Le due Born e-Boost sono state per ora avvistate in UK, dove costano rispettivamente 37.445 sterline e 41.975 sterline. Per saperne di più sull'elettrica CUPRA: alla guida della nuova CUPRA Born in Catalogna.