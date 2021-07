Avvistata la nuova Tesla Model X: il video mostra nuovi cerchi e un abitaco

Di recente vi abbiamo parlato dell’aggiornamento della UI in arrivo su Model 3 e Model Y, ma a quanto pare qualcosa bolle in pentola anche per Tesla Model X, e non si tratta di una semplice interfaccia. Un utente di Twitter infatti ha immortalato quello che sembra a tutti gli effetti un aggiornamento del SUV di Palo Alto.

L’auto è stata avvistata vicino a Sunnyvale, in California, non molto distante dalla fabbrica Tesla di Fremont, e suggerisce imminenti modifiche per il modello con la lettera X. E la teoria diventa ancor più reale guardando il sito ufficiale di Tesla, da cui si evince che tutte le nuove Model S Plaid e Model X Plaid hanno una data di consegna stimata per i primi mesi del 2022.

La Model X del video era in giro senza targa, e la prima cosa che salta all’occhio sono i nuovi cerchioni verniciati di bianco, anche se le vere novità sono all’interno dell’abitacolo. Una volta affiancata infatti si riesce a spiare attraverso il vetro ed è evidente la mancanza del volante, sostituito dalla cloche “yoke” tanto chiacchierata e vista su Model S Plaid, insieme al touchscreen centrale in disposto in modalità landscape, ben diverso rispetto al moderno attuale, che ha lo schermo all’interno della console centrale.

Resta solo da capire se il modello in questione sia solamente un aggiornamento dell’attuale Model X, oppure se nasconda qualcosa di più, magari una vera e propria seconda generazione.