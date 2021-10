Avvistata una Tesla Model S Plaid con alettone attivo: è un modello ancora più veloce?

All'inizio di quest'anno Tesla ha presentato una variante assolutamente imprendibile della sua ammiraglia premium a zero emissioni: la Model S Plaid. Nell'aria però c'è sempre stato il possibile lancio di un bolide ancora più folle, il quale potrebbe assumere la nomenclatura di Plaid Plus per portare all'estremo ogni caratteristica possibile.

In realtà non è da escludere che il team di Palo Alto abbia messo temporaneamente da parte la Plaid Plus per i risicati margini di miglioramento ottenibili in quel frangente (il motore della Model S Plaid è già stratosferico), però adesso pare sia intenzionato a ritornare sui propri passi: l'esemplare visibile in fondo alla pagina e immortalato dai fotografi di InsideEVs in questo senso è davvero interessante.

Si tratta chiaramente di una nuova iterazione della Model S, che prova a spingere sull'acceleratore delle performance grazie all'introduzione di un ampio splitter sulla parte inferiore del muso e di un grosso alettone posteriore attivo utile all'incremento del carico verticale sul retrotreno. La mobilità dell'elemento aerodinamico è suggerita dallo spazio lasciato tra la fine del lunotto posteriore e la punta della coda: si tratta di un incavo perfetto. Oltretutto l'alettone potrebbe non soltanto estendersi e ritrarsi, ma anche cambiare angolazione per supportare la frenata o le velocità più sostenute.



InsideEVs indica pure la presenza di un impianto frenante potenziato, magari con tanto di dischi carbo-ceramici per l'arresto immediato della EV all'approccio della curva, e l'avvicinamento al suolo della macchina. In pratica è scontato che la compagnia di Elon Musk stia lavorando ad una Model S Plaid+ per accontentare i clienti più affamati di esperienze in pista, e da parte nostra non vediamo l'ora di avere aggiornamenti ufficiali nel merito della questione.



Nel frattempo sembra procedere senza intoppi lo sviluppo del Tesla Cybertruck, cioè l'alternativa elettrica ai classici pickup diesel dei produttori statunitensi. Alcune ore fa però Tesla ha cancellato specifiche e prezzi del Cybertruck dal sito di riferimento. Che sta succedendo?