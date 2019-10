Avvistata una Tesla Model 3 dal passo più lungo. Nuova versione in arrivo?

In Cina è stata fotografata una Tesla Model 3 la quale, apparentemente, risulta avere un passo più lungo, e cioè una maggiore distanza tra le ruote anteriori e quelle posteriori. Da questo è possibile dedurre l'arrivo di una nuova versione della berlina elettrica.

In Cina non è raro che l'esperienza in auto venga concentrata non verso il conducente, ma verso i passeggeri sui sedili posteriori, poiché i miliardari del Paese asiatico preferiscono molto spesso avere un autista e sedersi comodamente dietro senza la necessità di guidare, e con la possibilità di svolgere le proprie attività durante gli spostamenti. Per questo motivo i produttori di auto spostano l'attenzione dal sedile guida a quelli posteriori, aumentandone confort e funzionalità.

Tesla tra l'altro non è nuova ad operazioni del genere, infatti per la Model S è stato approntato un pacchetto "executive" per venire incontro a questo tipo di richieste. Fare lo stesso con la Model 3 non è facile, poiché la vettura non è abbastanza spaziosa come le ammiraglie pensate apposta per lo scopo, e quindi ecco spiegato l'aumento di passo.

Chiaramente stiamo parlando di mere ipotesi, infatti la stessa immagine che potete vedere in calce potrebbe in realtà mostrare una normalissima Model 3 ripresa da un'angolatura particolare, che magari fornisce un effetto visivo diverso dal solito. Con l'apertura della nuova Gigafactory 3 di Shanghai però le forme cominciano ad assumere contorni piuttosto solidi, e su un'operazione del genere saremmo pronti a scommettere.

