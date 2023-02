Avvistata la nuova Tesla Model 3: nuovi cerchioni e abitacolo ancor più minimal

Ci sono tante novità che ruotano attorno all’orbita di Tesla, e dopo avervi raccontato ciò che sappiamo sull’Hardware 4.0, ora ci soffermiamo sul restyling della Tesla Model 3, che è stata immortalata sulle strade attorno alla fabbrica di Freemont, in California.

In questo periodo le attenzioni sono rivolte soprattutto alla misteriosa Tesla Model 2, la compatta della casa che promette anche un prezzo di listino piuttosto economico e alla portata di tutti, o quasi, ma la Model 3 è un modello altrettanto importante per la casa di Palo Alto, e sebbene non si possa parlare di modello completamente nuovo, questo esemplare camuffato offre comunque degli spunti di riflessione interessanti.

Ciò che salta subito all’occhio è il nuovo design dei cerchioni da 18 pollici, che adesso utilizzano delle razze sdoppiate rivolte all’indietro, che donano un look più dinamico anche a vettura ferma, mentre il frontale e il posteriore dell’auto sono visibilmente coperti, tanto da non poter decifrare alcun tipo di modifica che possa celarsi al di sotto dei teli neri, che coprono anche i gruppi ottici.

Sui passaruota anteriori però si notano le nuove telecamere più sporgenti già viste su Model Y e Model X e pronte per l’Hardware 4.0, e a quanto pare anche su Model 3 si inizierà ad utilizzare la tecnologia di fusione a grandi dimensioni già vista su Model Y, così da costruire un unico grosso pezzo di carrozzeria invece di vari pezzi e pezzetti, così da snellire la produzione e i costi. Infine, stando a quanto riportato da chi ha visto l’auto da vicino, pare che gli interni siano ancor più minimali del modello attuale.