Avvistata la strumentazione dell'erede della Lamborghini Aventador: ecco cosa suggerisce

La scorsa settimana è stata consegnata l’ultima Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae finita nelle mani di Krista Kim e Steve Aoki, ma è da tempo che gli appassionati del marchio del toro sono già col pensiero rivolto all’erede della sportiva V12, e nell’attesa i fotografi spia hanno immortalato la strumentazione della nuova supercar Lamborghini.

Da quello che sappiamo, la nuova sportiva di Sant’Agata Bolognese avrà una powertrain ibrido ma il suo motore canterà ancora ad alti regimi: la prima cosa che salta all’occhio guardando il cockpit è infatti la linea rossa che inizia a 8.500 giri, con il fondoscala che indica 10.000 rpm.

L’esemplare in questione poi ha già parecchi chilometri sulle spalle per essere un muletto in fase di test ancora lontano dal debutto, con il contachilometri che segna 6683 km percorsi. Da notare inoltre che accanto al carattere centrale che indica la marcia inserita, campeggia una belle sigla in rosso che dice “V12”.

I più attenti di voi avranno notato anche la scritta “Città”, che molto probabilmente indica una particolare modalità di guida destinata ad un uso urbano, ma ciò non significa full electric, anche perché il indica 1.000 giri, dunque non è affatto “a riposo”. Compare però un’icona verde con la silhouette della vettura seguita dalla sigla “EV”, che suggerisce un ulteriore modalità di guida completamente elettrica.

Tralasciando la strumentazione, in alcune immagini si intravedono dei display anche sulla console centrale, in particolare parliamo di un doppio schermo sovrapposto, ma potrebbe anche trattarsi di un layout momentaneo e dovuto ad esigenze di test e sviluppo, quindi è difficile fare ipotesi a riguardo. Non resta che aspettare novità che arrivano direttamente dalla casa madre, ma intanto vi invitiamo a dare un’occhiata alle immagini che mostrano l’erede della Lamborghini Aventador camuffata.