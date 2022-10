Avvistata una strana Porsche Taycan: potrebbe essere una variante GT più sportiva

Porsche ha appena presentato la 911 T, ma nel frattempo qualcosa bolle in pentola per la Taycan elettrica, avvistata in una variante apparentemente più sportiva, caratterizzata da un body kit più aggressivo che viene nascosto il più possibile ma con scarsi risultati.

Partendo dall’anteriore, si vede subito che il paraurti è ora più elaborato: nella parte inferiore c’è uno splitter più pronunciato mentre ai lati si notano degli elementi che allargano la sezione frontale, mentre i “tagli” verticali che partono dalle estremità del gruppo ottico in questo caso sono coperti da del nastro adesivo.

La vista laterale lascia intravedere un rollbar interno e sedili da corsa, ma va precisato che questi componenti fanno parte della dotazione di bordo delle vetture test di Porsche, dunque non dovrebbero caratterizzare il modello di produzione. Dietro ai cerchi già visti sulla Taycan Cross Tursimo ci sono invece le pinze dei freni gialle, che indicano la presenza del sistema frenante carbo-ceramico.

Passando al posteriore, salta subito all’occhio un’ala fissa sulla coda dell’auto, ovvero un ulteriore elemento che sottolinea le velleità sportive del modello, e non quelle inerenti all’efficienza. Per il momento non si conosce molto altro attorno a questa misteriosa versione della sportiva elettrica di Zuffenhausen, ma potrebbe aumentare ancor più le performance della vettura odierna, ricordando che l’attuale Taycan Turbo S ha segnato il record sul Nurburgring tra le auto EV.