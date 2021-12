Avvistata per le strade tedesche, la possibile versione Sport Classic della Porsche 911

La generazione 997 della Porsche 911 venne declinata in un’edizione limitata denominata Sport Classic. Questa versione venne presentata al Salone di Francoforte nel 2009 e si ispirava alle linee della Carrera RS 2.7 del 1973. Porsche ha saltato la scorsa generazione, ma con la 992 attuale potremmo assistere al ritorno di una Sport Classic speciale.

L’esistenza di una Porsche 911 dal gusto retro in dirittura d’arrivo non è ancora certa, ma un prototipo della possibile Sport Classic è già stato avvistato durante alcuni test sul Nordschleife, effettuati prima dell’estate, e adesso i fotografi di Carscoops hanno immortalato nuovamente la creatura mentre si aggirava per le strade di tutti i giorni.

Guardando il paraurti frontale e posteriore, l’auto sembra condividere alcune componenti con la 911 Turbo S, ma bisogna notare che i passaruota allargati e muscolosi della parte posteriore non presentano le classiche prese d’aria per il raffreddamento del motore. Inoltre è equipaggiata con un set di cerchi in tinta nera dotati di serraggio Center Lock, ma è probabile che la versione finale venga venduta con cerchi in stile Fuchs.

Ci sono altri elementi che fanno pensare ad una declinazione ispirata ai modelli classici di Zuffenhausen, come il tetto a doppia bolla e il bellissimo spoiler a becco d’anatra, due elementi che avevamo già apprezzato sulla 911 Sport Classic del 2009. Difficile immaginare cosa si nasconda sotto al cofano, ma voci di corridoio parlano del propulsore della Carrera GTS, ossia il motore flat-six twin-turbo da 3.0 litri capace di 480 CV e 569 m di coppia. Inoltre l’auto potrebbe seguire le orme della 991 R e della Sport Classic di vecchia generazione, che optavano per un peso inferiore, trazione posteriore e cambio manuale, per dare il massimo piacere di guida al guidatore.

La prima Sport Classic venne prodotta in soli 250 esemplari, mentre per la 992 Sport Classic ci si aspetta un maggior numero di veicoli, ma comunque al di sotto delle 2000 unità. Il suo reveal è atteso per il prossimo febbraio, per poi debuttare sul mercato nel 2023, l’anno in cui si celebrerà il 50° anniversario della Carrera RS 2.7.

La prima Sport Classic venne prodotta in soli 250 esemplari, mentre per la 992 Sport Classic ci si aspetta un maggior numero di veicoli, ma comunque al di sotto delle 2000 unità. Il suo reveal è atteso per il prossimo febbraio, per poi debuttare sul mercato nel 2023, l'anno in cui si celebrerà il 50° anniversario della Carrera RS 2.7.