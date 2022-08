Avvistata per le strade l'erede della Pagani Huayra: il debutto si avvicina per la C10

A distanza di un quasi un anno dall’annuncio di Horacio Pagani sull’arrivo di un erede della Huayra, grazie alla prontezza dell’utente @_Tim_2712 su Instagram possiamo vedere le prime immagini della nuova supercar Pagani vestita col solito wrap bianco e nero che ne cela le forme finali.

Le immagini purtroppo mostrano soltanto la parte posteriore della vettura, ma rispetto ad altre foto apparse in rete tempo fa, queste mostrano un retrotreno visibilmente più spoglio dai camuffamenti, anche perché la vettura è in dirittura d’arrivo, e il reveal ufficiale è atteso per il 12 settembre 2022.

Tornando alle immagini, vediamo un lato B dell’auto che sembra la fusione tra la più moderna Huayra e la più anziana Zonda, con la carrozzeria che avvolge il gruppo ottico posteriore in maniera simile a quanto visto sulla rarissima Huayra Codalunga realizzata in soli 5 esemplari. Non manca poi l’ormai irrinunciabile scarico a quattro uscite in posizione centrale, incastonato al centro di una forma ovale che nasce dalla presenza di un ala che si estende a tutta larghezza unendo i due gruppi ottici, e posta in posizione particolarmente bassa, come tutto il retrotreno del resto, che risulta molto “magro” e slanciato.

Per quel che si può vedere dalle immagini, i parafanghi anteriori sono invece molto pronunciati e muscolosi, e si fondono alle linee della fiancata, che al momento risulta piuttosto spigolosa rispetto alle linee morbide viste sulla Huayra ad esempio, ma non è scontato che la vettura finale possa mettere in mostra linee lievemente differenti. Quanto al motore, Pagani ha già confermato la presenza di una nuova versione del motore Mercedes-AMG twin-turbo V12 da 6.0 litri, che in questo caso dovrebbe sviluppare una potenza superiore alla Huayra di circa 30-40 CV, toccando quota 830 CV.