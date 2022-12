Avvistata la BMW M EV: dovrebbe avere quattro motori e più di 1.000 CV

Il 2022 è stato l’anno in cui si è celebrato il 50° anniversario della Divisione M di BMW, ma le sorprese non finiscono e infatti è stata avvistata per le strade la misteriosa BMW M elettrica che diventerà a tutti gli effetti la bavarese più potente di tutte, ma molto probabilmente anche l’auto EV più potente del mercato.

Nel corso dell’estate avevamo già visto un trailer dove uno strano prototipo BMW appare accanto ad una i4 M50, ma i colleghi di Insideevs hanno pubblicato delle immagini che ritraggono l’auto a bordo di un carrello, pronta per iniziare i test su strada del modello.

Stando alle voci di corridoio che circolano sulla vettura, pare che sotto alla carrozzeria dalle forme analoghe a quelle della M4 CSL, si nascondano quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che assieme potrebbero fornire una potenza di 1.000 kW, ovvero superiore ai 1.300 CV, un valore elevatissimo ma compatibile con la potenza massima supportata dalla nuova piattaforma BMW Neue Klasse. A livello estetico invece, l’auto si presenta con careggiate più larghe sia davanti che dietro, mentre al retrotreno si nota la mancanza dei tubi di scarico e componenti voluminosi che spuntano all’altezza dell’asse posteriore.

La potenza sarà dunque elevatissima, ma la presenza di un motore per ogni ruota promette doti dinamiche di altissimo livello grazie al cervello elettronico dell’auto che sarà in grado di gestire il grip nel migliore dei modi in base alle circostanze. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo, ma nel frattempo vi ricordiamo che è iniziata la produzione della BMW M più potente di sempre.