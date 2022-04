Avvistata una possibile Land Rover Defender SVR sul Nurburgring: in curva su tre ruote!

I SUV come il Mercedes Classe G e specialmente il Land Rover Defender non sono fatti per le prestazioni pure, quanto per affrontare con facilità ogni situazione in offroad, ma chiaramente il mercato richiede anche delle versioni “dopate”, e in questo senso il fuoristrada tedesco ha sempre avuto la meglio, ma il prossimo Defender SVR fa già paura.

Non sappiamo ancora i suoi numeri, e a dirla tutto non è ancora detto che le immagini spia abbiano immortalato un probabile Defender SVR, ma quel che è certo, è che questa declinazione è tutt’altro che messa a punto per il fuoristrada. I fotografi spia dei colleghi di Motor1 hanno fotografato però un Defender che aggredisce le curve con una certa “violenza”, tanto da alzare la ruota anteriore interna, esibendosi in curve su tre ruote degne delle Porsche 911 degli anni ’60.

Stando a quanto riportato da chi si trovava a bordo pista, il mezzo sarebbe equipaggiato con un V8, il che significa che sotto al cofano potrebbe esserci il motore standard da 5.0 litri da 525 CV (guardate il Land Rover Defender in una drag race contro le sue versioni elettrificate), ma alcune voci indiscrete dicono che questo Defender più pepato possa montare un’unità di derivazione BMW da 4.4 litri che dovrebbe mettere sul piatto una potenza attorno ai 600 CV.

A livello estetico invece, il corpo vettura risulta evidentemente più largo, con parafanghi allargati e con un nuovo disegno rispetto al Defender che ben conosciamo. Ci sono poi nuovi cerchioni che nascondono un impianto frenante notevolmente maggiorato, in particolare sull’asse anteriore, dopotutto parliamo di un veicolo non certo leggero. Purtroppo non ci sono ancora molti dettagli su questo prossimo modello, e non è neanche certo che sia una versione SVR, ma di sicuro punta ad andare forte su strada, contrariamente alla storia che contraddistingue il suo nome.

Nel frattempo, alla Bowler Defender Challenge 2022 correrà una Land Rover Defender 90 con una livrea dedicata all’agente 007.