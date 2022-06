Avvistata la Porsche 911 GT3 RS, forse per l'ultima volta: potrebbe debuttare a Goodwood

La Porsche 911 GT3 di Manthey Racing ci ha dato un assaggio di quello che può fare la 911 GT3 con qualche attenzione in più, e chissà quali sorprese ci riserverà dunque la 911 GT3 RS, che sta svolgendo gli ultimi test di sviluppo pre-produzione in vista di una presentazione che potrebbe essere più vicina del previsto.

Una cosa è certa, non passerà inosservata con quell’ala gigantesca che si erge dal cofano posteriore, tenuta in posizione da due supporti a collo di cigno che permettono di modificare l’assetto dell’ala in due configurazioni così da favorire la downforce o la penetrazione aerodinamica.

Un’aerodinamica che migliora anche anche grazie alle modifiche al frontale, che genererà un carico più elevato e migliorerà anche il raffreddamento dei bollenti spiriti della vettura, che secondo alcuni rumor avrebbe un’evoluzione del flat-six 4.0 litri da 510 CV equipaggiato sulla 911 GT3 “standard”. Con la RS la cilindrata potrebbe salire a 4.2 litri così come la potenza, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 580 CV, ed essendo un modello dedicato alla massima prestazione, non avrà cambio manuale, ma soltanto una trasmissione automatica con il cambio Porsche PDK.

E nonostante il Festival of Speed di Goodwood 2022 sarà dedicato ai 50 anni del marchio BMW M, pare che Porsche potrebbe far debuttare la 911 GT3 RS proprio in quell’occasione, dove non solo apprenderemmo tutti i suoi dettagli e i suoi numeri, ma potremmo vederla anche in azione sulla hillclimb dell’evento.