Avvistata la nuova Peugeot 2008: il restyling raddrizza i denti del leone

La Peugeot 3008 si è aggiornata il mese scorso, e a breve toccherà al SUV più compatto della casa a mostrare le sue novità. La Peugeot 2008 infatti è in attesa di restyling ed è stata avvistata più volte per le strade durante i test pre-produzione: soltanto il retrotreno appariva camuffato, ma le ultime foto spia mostrano un frontale rinnovato.

Le ultime immagini mostrano infatti un muso celato dal canonico wrap con camouflage bianco-nero, che copre anche la griglia e i fanali, ma un dettaglio non passa inosservato: i gruppi ottici DLR, ovvero le luci diurne a LED diventate lo stilema fondamentale dei modelli del leone e che ricordano le zanne dell’animale, adesso non tendono più ad allungarsi verso la griglia inferiore del paraurti, al contrario appaiono più verticali, come i canini che contraddistinguono la dentatura del re dei felini.

Inoltre, è difficile percepirlo dalle immagini, ma chi ha visto l’auto da vicino sostiene che la griglia frontale adotti un pattern dal design rinnovato, simile a quanto visto sulla nuova Peugeot 308, a cui si aggiungerà il nuovo badge del marchio Peugeot, che ancora non era approdato su questo modello.

E non bisogna dimenticare che la nuova Peugeot 2008 porterà con sé diverse novità anche in termini di powertrain, dato che la casa francese ha annunciato il motore PureTech da 1.2 litri mild-hybrid che offre due tagli di potenza, 100 CV e 130 CV, ed in entramabi i casi vengono affiancati ad un motore elettrico da 21 kW montato direttamente sulla trasmissione doppia frizione a 6 rapporti.