Avvistata sul Nurburgring la Porsche 911 Hybrid in allestimento GTS

Di recente abbiamo visto la Porsche 911 GT3 di nuova generazione già all’opera sul Green Hell, ma è in buona compagnia, e in particolare ci riferiamo alla Porsche 911 ibrida che è stata avvistata nuovamente in un ipotetico allestimento GTS e in una vesta particolarmente sportiva.

Che sia la versione ibrida non ci sono dubbi, dal momento che sul lunotto posteriore è presente l’adesivo giallo che identifica le auto dotate di powertrain elettrico, ma in questo caso si è mostrata in una veste più estrema delle altre volte, con tanto di rollbar interno e sedili da corsa. Inoltre è stata equipaggiata con ruote con serraggio center-lock come sulle versioni GTS appunto, ma facendo uso di cerchioni differenti: all’anteriore vediamo un cerchio a cinque razze sdoppiate dal look molto fine, mentre al posteriore ci sono dei cerchi a 10 razze dal disegno più pesante.

Guardando le immagini degli avvistamenti precedenti salta all’occhio anche un frontale leggermente differente, con prese d’aria più ampie e caratterizzate da tre elementi orizzontali su cui si intersecano diverse alette verticali. Sono ricomparsi anche i fendinebbia circolari ai lati del paraurti, ma queste sono unità utilizzate su tutti i muletti delle 911 e non centrano nulla con il look finale della vettura.

Anche questa volta non è dato sapere se l’auto abbia o meno i sedili posteriori, invece per quanto riguarda il powertrain, le voci di corridoio dicono che adotterà componenti che derivano dalle competizioni, e non sarà una plug-in hybrid: Porsche ha già fatto intendere che l’aiuto elettrico sarà orientato alle prestazioni più che all’efficienza.