Avvistata al Nurburgring una Ford Fiesta ST speciale: in arrivo una ST ancor più sportiva?

I fotografi spia di Motor1 hanno adocchiato una strana Ford Fiesta ST aggirarsi attorno alle colline del circuito del Nurburgring, anche se a prima vista sembra normalissima. Ma perché Ford sta facendo altri test su una vettura che ormai “datata”? Facciamo delle ipotesi.

Prima di tutto ci teniamo a precisare che il restyling della Ford Fiesta è stato svelato qualche mese fa, ma non si è parlato di una versione ST rinnovata, quindi potrebbe trattarsi di mezzo di prova che esteticamente ha ancora le fattezze del modello precedente, ma ci sono altre voci a riguardo.

Osservando con attenzione le immagini scattate da bordo pista, quella che sembrava una normalissima Fiesta ST mostra alcuni dettagli differenti, che fanno pensare ad una versione ancor più pepata, forse una ST Edition, l’allestimento ancora più sportivo che Ford ha già inaugurato sulla Focus ST. L’auto infatti monta un nuovo impianto frenante anteriore che dovrebbe essere griffato BWI, dal momento che un adesivo dell’azienda appare sul portellone posteriore, inoltre sembra avere un assetto più basso rispetto alla ST che conosciamo.

Inoltre lo scarico posteriore è leggermente storto, probabilmente perché oggetto di modifiche e test, mentre sulla portiera posteriore sinistra è presente un ipotetico sensore tenuto in posizione dallo scotch. I fotografi si sono poi avvicinati ulteriormente alla vettura e a quanto pare sembra che si tratti di un vero e proprio prototipo Ford, e i più attenti hanno anche intravisto un intercooler più grande dietro alla trama della griglia inferiore del paraurti. Gli interni invece sembrano identici al modello attuale.

Se state pensando ad un’eventuale versione RS state andando fuori strada, perché Ford aveva già dichiarato qualche anno fa che non avrebbe più sviluppato versioni così esasperate, senza dimenticare che il badge RS non si è mai visto sulla Fiesta. Altre voci ipotizzano che possa essere un tributo per celebrare l’uscita di scena della combatta Ford dal campionato del mondo rally, dato che dal prossimo anno verrà sostituita dalla Ford Puma WRC Hybrid.