Avvistata la nuova VW Golf in versione station wagon: ecco le immagini

Volkswagen ha già presentato l'ottava generazione di Golf e Golf GTI, ma finora non è ancora stata mostrata in via ufficiale la sua variante station wagon. Per fortuna i ragazzi di Autoblog hanno condiviso le immagini riguardo un modello allo stato finale tra le strade pubbliche.

Dando un'occhiata agli scatti, questa nuova generazione di familiare sembra avere più stile di quanto ne abbia avuto fino a qualche anno fa. Il muso è ovviamente pienamente condiviso con la Golf standard e mette in mostra una griglia superiore sottile, nuovi e tecnologici LED matrix, e una presa d'aria più bassa. La fiancata invece evolve in modo inferiore le linee precedenti, ma il tettuccio spiovente è piuttosto differente, e procede verso il retrotreno in modo più dolce. Le immagini da dietro ne evidenziano poi l'estremità la quale fuoriesce dal vetro posteriore di non pochi centimetri, facendo ombra su di esso in modo visibile.

Passando agli altri modelli si è rumoreggiato che la nuova Volkswagen Golf R+ dovrà essere un mostro di potenza, anche grazie alla natura ibrida del suo generoso propulsore. Nel frattempo le case di tuning non stanno per niente a guardare, e hanno pertanto già proposto una Golf modificata: ecco il frutto del lavoro dei ragazzi di Manhart, che hanno portato la hatchback a 456 cavalli di potenza.

