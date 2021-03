Avvistata la nuova Opel Astra nella sua versione finale

Di recente si è tanto parlato della nuova Peugeot 308 e della sua variante Station Wagon, e molti artisti hanno provato ad immaginarne le forme tramite appositi rendering interamente digitali. Adesso però la nuova Opel Astra, che con la hatchback Peugeot condivide buona parte dell'architettura, è stata fotografata mentre era in fase di test.

Gli scatti realizzati dai fotografi di Motor1.com sono visibili in fondo alla pagina, e mostrano un esemplare quasi interamente ricoperto di camuffamento in giallo vivido. Nonostante i tentativi di confondere gli osservatori, è comunque possibile notare variazioni significative in merito al design generale rispetto al modello precedente.

Lo stile va senza alcun dubbio a ricalcare quello della Opel GT X Experimental condivisa col pubblico nel febbraio del 2019, in quanto sia i fari che la silhouette della vettura la ricordano concretamente. Già il crossover Mokka si era spinto verso forme e angoli più netti, ma la Astra di prossima generazione potrebbe fare un ulteriore passo in tale direzione.

Come sottolineato da Motor1.com, sembra che l'esemplare monti tappi per il carburante su entrambi i passaruota posteriori, cosa che si tradurrebbe nell'evidenza di essere di fronte a un'Astra plug-in hybrid. Le raffigurazioni in grigio scuro dei fulmini sulle fiancate e sul muso non parlano quindi di una configurazione mild-hybrid. Secondo i primi reports il brand tedesco avrebbe intenzione di lanciare sul mercato due varianti PHEV, tra le quali una a trazione anteriore e un'altra, molto più aggressiva, con trazione integrale e circa 300 cavalli di potenza.

In ogni caso sarà la moderna piattaforma EMP2 a darle le fondamenta per cui, nonostante l'Astra differisca notevolmente rispetto alla Peugeot 308 in termini estetici, sotto la carrozzeria saranno molto simili tra loro. La speranza di alcuni automobilisti sta anche nell'avvistamento di una 308 SW, per cui la presenza di una Astra familiare si fa sempre più probabile.

In attesa di conoscere altri dettagli nel merito vi rimandiamo ad un interessante video riguardo il nuovo Opel Mokka-e: il crossover elettrico è vivace ed offre più di 300 chilometri di autonomia per singola carica.