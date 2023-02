Avvistata tra le nevi la Porsche Taycan Cross Turismo con i nuovi fanali LED Matrix

Porsche ha presentato dei nuovi gruppi ottici LED Matrix lo scorso dicembre, e adesso li vediamo in azione per la prima volta grazie alle immagini ‘rubate’ della nuova Taycan Cross Turismo alle prese con i test invernali sulla neve: la prossima Taycan avrà soltanto un restyling, ma i nuovi gruppi ottici fanno parte del pacchetto.

Al momento non è ancora dato sapere se i gruppi ottici in questione saranno disponibili su tutti gli equipaggiamenti o soltanto su quelli più rifiniti, ma non c’è dubbio che porteranno un notevole incremento delle performance riguardanti l’illuminazione della vettura. I nuovi LED Matrix infatti promettono di illuminare fino a 600 metri di distanza, ma allo stesso tempo riescono ad abbagliare molto meno delle unità attuali, e il look ricorda molto da vicino quanto visto sulla Porsche Mission R Concept.

Il modello attuale utilizza quattro elementi DRL (daytime running light) attorno ad un faro centrale, ispirato alla Porsche 918 Spyder per intenderci, invece sulle nuove unità la parte centrale è stata sostituita da quattro piccoli LED, ognuno dei quali composto da più di 16.000 micro-LED spessi come un capello umano. Ma gli elementi chiave sono i due elementi inferiori di ogni fanale: quelli più esterni adottano una lente ‘wide’, mentre quelli più interni hanno una lente ‘tele’ che crea un fascio di luce meno ampio in altezza e larghezza, ma capace di arrivare più lontano e con maggiore intensità.

E per il momento è questa la più grande novità della Taycan Cross Turismo avvistata dai fotografi spia, a cui si aggiunge un paraurti frontale che è stato camuffato per nascondere un eventuale ritocco al look che vedremo più avanti, sulla vettura di produzione.