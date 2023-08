Avvistata una misteriosa Nissan: nuova Juke o nuova Kicks?

Già sappiamo che Nissan sta lavorando attivamente su una versione elettrica della Juke, ma queste ultime foto scattate sembrano ritratte la Kicks, una variante destinata a certi mercati come il Sud Est asiatico.

Di certo, la Nissan Juke sarà effettivamente trasformata in un modello completamente elettrico entro la metà del decennio. Questo nuovo Juke elettrico, prodotto in Francia insieme alla prossima R4, sarà oggetto di ulteriori sviluppi.

Nel frattempo, Nissan sta anche lavorando su un notevole restyling per il SUV di segmento B, lanciato in Europa nel 2019. Anche se la Juke aveva già ricevuto un motore ibrido derivato dalla Renault Captur tre anni dopo il lancio iniziale, questo prototipo camuffato solleva interrogativi. Anche se si potrebbe ipotizzare un nuovo modello Juke, sembra poco probabile considerando che l'attuale generazione è stata lanciata nel 2019 e aggiornata nel 2022 con la variante ibrida.

Per il momento sappiamo anche che la transizione del Juke verso la versione elettrica basata sull'alleanza CMF-BEV subirà ancora un po' di ritardo. Infatti, dalle notizie riportate, sembra che il marchio Nissan si stia concentrando sulla versione "Kicks", che presenta un design notevolmente diverso (come le maniglie delle porte posteriori che non sono integrate nei montanti, per esempio). È importante ricordare che in alcuni paesi il Kicks è disponibile anche in una versione elettrica, che incorpora un piccolo motore a benzina come generatore di corrente.

Nissan ha anche rivelato alcuni modelli in esclusiva ai propri rivenditori, tra questi si parla di una nuova versione della Leaf completamente rivoluzionata.