Avvistata la Mercedes-AMG One al Nurburgring: stanno preparando un giro record?

La Mercedes-AMG One ha fatto il suo debutto pubblico in occasione del Festival of Speed di Goodwood 2022, dandoci una prima idea delle prestazioni che è in grado di offrire, ma adesso la casa della stella fa le cose sul serio, e sembra intenzionata a riprendersi il record del Nurburgring per le vetture di produzione.

L’attuale record del Green Hell appartiene alla Porsche 911 GT2 RS ritoccata da Manthey Racing, che per pochi millesimi ha strappato il primato dalle mani della Mercedes-AMG GT Black Series. Ebbene, di recente il team di CarSpyMedia ha immortalato sul ‘ring l’AMG One che vestiva nuovamente il wrap utilizzato durante le fasi di test.

La cosa interessante è che alla guida della vettura c’era un collaudatore che prima di entrare in pista ha iniziato a “giocare” con i parametri della vettura per metterla nelle condizioni di fornire la massima prestazione. Prima ha aperto le parpelle mobili degli sfoghi d’aria presenti sui passaruota anteriori, e successivamente ha alzato l’ala posteriore con tanto di estensione mobile completamente estesa. Infine ha impostato alcuni parametri visibili sul display di bordo, prima di entrare in pista e deliziarci col sound della hypercar tedesca.

È dunque evidente che l’auto non fosse lì per dei semplici test di sviluppo, ma piuttosto per valutare la sua efficacia in condizione di massima prestazione, che suggerisce un possibile tentativo di attacco al tempo per riprendersi il record. La Mercedes-AMG One ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, grazie al suo motore V6 di derivazione F1 da 1.6 litri dotato di un turbo assistito elettronicamente che può urlare fino agli 11.000 giri/min ed è accoppiato a quattro motori elettrici così da esprimere una potenza totale di 1.063 CV, senza dimenticare le sospensioni push rod e l’aerodinamica sopraffina che le permettono di volare tra i cordoli di un circuito.